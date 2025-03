Orçamento 2025: Bolsa Família sofre corte, outros crescem

Parlamentares da oposição criticaram a redução no Bolsa Família, classificando-a como prejudicial às famílias de baixa renda.

Foi levantada a questão de que o Arcabouço fiscal tem obrigado a redução de investimentos em áreas sociais.

Principais mudanças:

Redução no orçamento do Bolsa Família: R$ 7,7 bilhões a menos.

Aumento nos recursos para seguro-desemprego e abono salarial.

Justificativa do governo: combate a fraudes e busca por eficiência.

Críticas da oposição: impacto negativo nas famílias de baixa renda.

