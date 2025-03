Anel Viário: Prefeito busca antecipação da obra

O prefeito Helinho Zanatta se reuniu hoje, 20/03, com o secretário de Parcerias em Investimentos, do Governo do Estado de São Paulo, Rafael Benini, para solicitar a antecipação das obras de complemento do Anel Viário no município em mais um trecho, ao norte, interligando as rodovias Fausto Santomauro (SP-127), Hermínio Petrin (SP-308) e Geraldo de Barros (SP-304). A obra já está incluída no contrato de concessão da Eixo, porém, projetada para ter início apenas no ano de 2041.

Também participaram da reunião o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio; o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Trasportes, Odair Melo; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola; o deputado estadual Alex Madureira; e a diretora da Companhia Paulista de Parcerias, Raquel Carneiro.

Além da antecipação das obras do Anel Viário, Helinho também solicitou ao Estado a viabilidade de implantação do trecho sul do Anel Viário, de forma que ele continue a partir da SP-304 até chegar à rodovia do Açúcar, ligando ainda a SP-147 (rodovia Samuel de Castro Neves – Piracicaba-Anhembi), a SP-127 (rodovia Cornélio Pires – Piracicaba-Tietê) e a estrada da Ceagesp.