Detran-SP assume controle total sobre placas veiculares

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou que, a partir de 1º de julho, será o único responsável pela instalação e substituição de placas de veículos em todo o estado. Essa mudança visa aumentar a segurança, a transparência e a padronização do serviço.

Os proprietários de veículos deverão agendar o serviço diretamente com o Detran-SP, seja pelo site oficial ou nos postos de atendimento.

O processo anterior, que envolvia empresas de estampagem credenciadas, será descontinuado.

A substituição da placa será obrigatória em casos de desgaste ou ilegibilidade.

Atenção:

Dirigir com placas ilegíveis é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 295,23, sete pontos na CNH e apreensão do veículo.

Pontos-chave da mudança: