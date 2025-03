VÍDEO: Após nova morte, medo toma conta da Praça José Bonifácio

A Praça José Bonifácio, um dos pontos mais tradicionais de Piracicaba, perdeu seu brilho de lazer e descanso. O que antes era um espaço para famílias e encontros se tornou um local de medo.

No último ano, casos de violência, agressões e até mortes foram registrados no entorno. E mais uma vez, nesta segunda-feira (20) um homem foi esfaqueado nas pernas e nádegas, e morreu após ser socorrido e encaminhado à UPA do Piracicamirm. O cenário também mudou: colchões espalhados pelo chão e pessoas dormindo a céu aberto transformaram a praça em um dormitório improvisado.

Frequentadores evitam passar pelo local à noite e temem levar suas famílias durante o dia. "A gente sente saudade do que a praça já foi, mas agora é perigoso", diz Joel Anísio Rocha, 68, que resideem um edifício da região.