KOFF 2025: Cinema Coreano Retorna ao Brasil e abre inscrições

O Korean Film Festival (KOFF) retorna ao Brasil em 2025 para sua terceira edição, consolidando-se como o mais importante evento dedicado à cinematografia sul-coreana no país. O evento levará ao público brasileiro uma programação repleta de longas e curtas-metragens que representam a diversidade e inovação do cinema coreano contemporâneo.

Novamente o KOFF oferece uma oportunidade única para trabalhos cinematográficos de diversos gêneros, que celebram a rica cultura da Coreia do Sul. As inscrições para curtas e longas-metragem iniciam na próxima quinta-feira, dia 20 de março e vão até o dia 20 de maio.

Seu filme deverá ter sido concluído após janeiro de 2024. Os interessados em participar podem encontrar o regulamento e as instruções no site do festival (www.koffko.com.br) ou por meio do link da conta oficial do KOFF no Instagram (@koffko_).

Programação Diversificada e Inédita

O KOFF 2025 exibirá produções sul-coreanas premiadas, sucessos de bilheteria inéditos no Brasil, assim como ampliará sua atuação convidando a inovadora produção independente da Coreia do Sul. A seleção contará com obras de diferentes gêneros, incluindo dramas, thrillers, ação e ficção científica, proporcionando uma experiência cinematográfica completa para todos os gostos.