Professores entregam exigências salariais e preparam greve geral

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), entregou nesta quinta-feira (20) a pauta de reivindicações da campanha salarial dos professores da rede estadual na Secretaria Estadual de Educação. Depois da entrega do documento, a entidade deu início a mobilização da categoria para a greve contra as medidas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a educação. A greve será decidida em assembleia, que está marcada para acontecer nesta sexta-feira (21), na Praça da República, em São Paulo.

De acordo com a deputada estadual e segunda presidente da Apeoesp, Professora Bebel, o calendário obedece as deliberações da primeira Plenária Intercongressual Raquel Guisoni da Apeoesp. No evento, foi estabelecido que, caso a Seduc não abra negociações para as reivindicações dos professores, a indicação é a de que seja deliberada greve por tempo indeterminado na assembleia desta sexta. Ainda segundo Bebel, até o próximo dia 26 de março, as 94 subsedes da Apeoesp também farão a entrega da pauta de reivindicações em todas as Diretorias de Ensino. O movimento deve ser marcado por atos e manifestações. Também foi estabelecido que, de 17 a 20 de março, devem ser intensificadas visitas às escolas para debater a proposta de greve, tendo em vista a postura que a Secretaria Estadual da Educação vier a adotar frente às reivindicações.