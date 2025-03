Bebel ampliará campanha contra pedágios

A deputada estadual Professora Bebel (PT) irá ampliar a campanha de mobilização da população contra a privatização e colocação de três praça de pedágios na SP-304 (Luiz de Queiroz) que liga Piracicaba a Americana com a coleta de assinaturas, também física, para abaixo-assinado a ser entregue ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“São cerca de 30 quilômetros de extensão, totalmente duplicado há mais de 40 anos, que hoje é mais uma avenida do que propriamente uma rodovia”, destaca, lembrando que quem não circula pela rodovia também será afetado, porque os produtos que são consumidos certamente terão o preço do pedágio embutido.

Justamente por isso, a parlamentar, em parceria com a Apeoesp, que tem subsedes em Piracicaba, Americana e Campinas, quer ampliar o abaixo-assinado online lançado no último final de semana pelo movimento “Educadores Unidos pelo Brasil” e colocar nas ruas uma campanha de coleta de assinaturas físicas, para envolver ainda mais a população, visando pressionar o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a desistir de privatizar e instalar praças de pedágios na SP-304. O abaixo-assinado, online, já pode ser assinado no link https://chng.it/qjzMbbCPjn ou bit.ly/4ib9mVH

A ideia, de acordo com Bebel, é envolver toda região, que será prejudicada, nesse movimento. “O abaixo-assinado online é bastante eficiente, mas o físico, com a coleta no contato direto com a população é uma maneira de falarmos um pouco sobre mais este ataque do governador Tarcísio de Freitas à população paulista, que é inaceitável e, certamente, repudiada por todos que têm bom senso, uma vez que sabe dos impactos que as praças de pedágios irão provocar direta e indiretamente em toda população, inclusive afetando o turismo da região. Justamente por isso, pretendemos, inclusive, envolver neste movimento a região de Amparo, que fica na região das cidades das águas, para que também participe, uma vez que já fui procurada por lideranças daquela cidade pedindo o nosso apoio também contra a privatização de rodovias estaduais que estão na mira do governador”, destaca.