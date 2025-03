Prefeitura de Piracicaba amplia acesso a saúde com nova parceria.

Seguindo com as ações para zerar as filas de espera por procedimentos em diversas especialidades, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Saúde, firmou parceria com a Universidade Anhembi Morumbi (UAM) que inaugura amanhã, 20/03, às 13h, o seu Centro Integrado de Saúde (CIS) que funcionará nas dependências da Santa Casa de Misericórdia, que também é parceira na ação ao lado do ecossistema de educação em saúde Inspirali.

A secretária-executiva destacou que as agendas serão abertas de acordo com a disponibilidade de profissionais da UAM. "A partir da abertura do agendamento, as vagas serão preenchidas pelas equipes da regulação municipal que buscarão os casos prioritários e os que estão há mais tempo na fila de espera e farão o agendamento com antecedência para que o paciente possa se preparar e comparecer à consulta no dia e hora marcados, assim, evitando o absenteísmo", frisou Daniela.

De acordo com a UAM, os atendimentos serão realizados por médicos especialistas, vinculados ao curso de medicina da Instituição, acompanhados por alunos do ciclo clínico e do internato. "Essa experiência potencializa sobremaneira a qualidade da formação do médico egresso que estará mais preparado para o mundo do trabalho. Esta iniciativa será fundamental para expandir o acesso à saúde na região e formar profissionais preparados para atuar com empatia e excelência", afirma Robson Santana, diretor da Universidade Anhembi Morumbi.

O espaço terá 19 consultórios e funcionará como um suporte ao SUS, recebendo pacientes encaminhados pelos postos de saúde do município. "A inauguração de um Centro Integrado de Saúde é sempre um marco para a nossa história como ecossistema de ensino médico. É muito gratificante levar este conforto e amparo à população de forma integral, oferecendo este serviço de cuidado de excelência e muito acolhimento", afirma Temisson José dos Santos, diretor operações da Inspirali.