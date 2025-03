Louisiana (EUA) realiza primeira execução com gás nitrogênio

Nos 28 anos que passou no corredor da morte, Hoffman viu sua sentença contestada diversas vezes por seus advogados, que alegaram que ele havia se transformado ao longo do tempo e questionaram a legalidade do método de execução. Contudo, as apelações foram rejeitadas pelos tribunais.

O governador Jeff Landry enfatizou a gravidade do crime ao justificar a execução: “Se você cometer atos hediondos neste estado, isso lhe custará a vida. É simples assim.”