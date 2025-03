3ª Caminhada Inclusiva: HFC doa ao Fussp 1.800 litros de leite

O Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFC) doou ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp) 1.800 litros de leite, que foram arrecadados na 3ª Caminhada Inclusiva do HFC Saúde, realizada no domingo, 16/3. O leite arrecadado foi destinado para 17 entidades sociais que atendem crianças e idosos. A ação fez parte do aniversário de 58 anos do convênio HFC Saúde e reuniu mais de 1.000 participantes. A presidente do Fussp, Valkiria Callovi, e o secretário municipal de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, prestigiaram o evento.

Valkiria agradeceu ao HFC pela parceria. "A quantidade de leite arrecadado foi magnífica e será muito importante para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Estendo os meus cumprimentos às pessoas que participaram dessa caminhada que já é tradicional na cidade, reservando parte de seu tempo para cuidar da saúde e também fazer um gesto solidário da mais alta relevância", destacou.

A direção do HFC Saúde agradeceu o apoio e confiança depositados pelo Fundo Social na 3ª Caminhada Inclusiva do HFC Saúde que fez com que o evento se transformasse em um marco de solidariedade e inclusão, atingindo o objetivo de reunir a comunidade em um momento de bem-estar e acessibilidade, contando com mais de 1000 participantes que caminharam juntos por essa causa.