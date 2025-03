WhatsApp Vai Ganhar Novo Recurso Inspirado no Antigo MSN

Como Vai Funcionar? Ao compartilhar uma música, álbum ou podcast no Spotify, os usuários terão a opção de publicá-los nos Status do WhatsApp. Essa alternativa será exibida ao lado das opções já conhecidas, como postar no Instagram Stories ou enviar como mensagem direta para contatos e grupos.

A novidade foi descoberta na versão beta 2.25.8.3 do WhatsApp para Android, conforme revelado pelo site WABetaInfo. O funcionamento será semelhante ao compartilhamento de links do Spotify nos Stories do Instagram.

Lembra da época do MSN, quando dava para mostrar a música que você estava ouvindo? O WhatsApp está prestes a trazer uma versão moderna desse recurso, permitindo o compartilhamento de músicas, álbuns e podcasts diretamente nos Status, graças à integração com o Spotify.

Para quem já está habituado a compartilhar conteúdo do Spotify no Instagram, a experiência no WhatsApp será praticamente a mesma, tanto no processo quanto no visual.

Mais uma Forma de Compartilhar o Que Você Está Ouvindo

Com essa novidade, o WhatsApp se tornará mais um espaço para divulgar suas descobertas musicais e acompanhar o que seus amigos estão ouvindo no Spotify.

Meta e Spotify Já Testaram Algo Parecido no Instagram

Vale lembrar que essa não é a primeira parceria entre o Spotify e as plataformas da Meta. Em agosto de 2024, surgiram imagens de um recurso que permitiria compartilhar, em tempo real, as músicas que um usuário estivesse ouvindo no Instagram – algo ainda mais próximo da experiência do MSN.