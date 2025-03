Jojo Todynho exibe transformação e surpreende fãs

Jojo Todynho movimentou as redes sociais ao mostrar o resultado de sua lipoaspiração em um vídeo publicado nesta terça-feira (11/3). Após perder 80 quilos, a cantora exibiu sua nova silhueta dançando ao som de Never Knew Love Like This, de Faith Evans, e arrancou elogios dos seguidores.

Internautas destacaram sua determinação e beleza. “Podem falar o que quiserem, mas ela ficou deslumbrante! Teve força de vontade e muito dinheiro”, comentou uma fã. “Tão inspiradora que já vi esse vídeo várias vezes”, disse outra.

Além de compartilhar sua transformação física, Jojo também falou sobre sua alimentação após a cirurgia bariátrica. Segundo ela, as porções de comida foram drasticamente reduzidas. “Agora é muito pouquinho. Uma colher de arroz, uma de feijão… Aquela história de colocar uma colherzinha a mais? Não tem mais jeito, é uma colher e pronto”, contou.