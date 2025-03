Lei Cidade Limpa, multas podem chegar a R$ 2.443,13

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, vai intensificar a fiscalização para que se faça cumprir a Lei Municipal 6468/09, conhecida como Lei Cidade Limpa. Criada em 2009 e alterada em 2019, a Lei regula a exposição de anúncios indicativos, publicitários, imobiliários, sonoros e especiais em áreas urbanas para coibir a poluição visual, preservar a paisagem urbana e garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos.

De acordo com a lei, os anúncios que não estiverem em conformidade com as regras estabelecidas estão sujeitos à autuação direta, sem a emissão de notificação prévia. "É importante que os proprietários de estabelecimentos comerciais, empresariais ou prestadores de serviços, estejam atentos às especificações da legislação para evitar multas e demais penalidades, já que não prevê notificação, mas sim autuação direta", orienta Carina Detoni, gestora da unidade da Fiscalização de Serviços Públicos.

Entre as principais diretrizes da Lei da Cidade Limpa estão: