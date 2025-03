Balança comercial da região de Piracicaba tem queda na exportação

A regional do Ciesp (Cen-tro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Piracicaba, que abrange oito cidades (Pi-racicaba, Águas de São Pe-dro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laran-jal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho), registrou uma que-da expressiva de 32,8% nas exportações no primeiro bi-mestre de 2025, em compa-ração com o mesmo período do ano anterior. O volume exportado passou de US$ 536 milhões em 2024 para US$ 359,9 milhões neste ano.

Os principais produtos ex-portados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (56,2%), produtos químicos orgânicos (9,6%) e veículos automotores e trato-res (7,8%). Os Estados Uni-dos lideraram como principal destino das exportações da região, com 41,1% do total, seguidos pelos Emirados Árabes Unidos (6%) e Argen-tina (5,3%).

Por outro lado, as impor-tações na região somaram US$ 539,1 milhões no primei-ro bimestre de 2025, um au-mento de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando atingiram US$ 473,4 milhões.

Os itens mais importados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (49,5%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (14,3%) e veículos automotores e tratores (13%).

As principais origens das importações foram a Coreia do Sul, que pelo segundo mês consecutivo superou os Estados Unidos, com 23,6% do total importado, seguida pelos Estados Unidos (21%) e China (19%).

Com a queda nas expor-tações e o aumento das im-portações, a balança co-mercial da região de Piraci-caba fechou o primeiro bi-mestre de 2025 com um dé-ficit de US$ 179,2 milhões. Esse cenário acompanha uma tendência observada em outras 16 das 39 diretorias do Ciesp no estado, que também registraram retração nas exportações.

No ranking das 39 regio-nais em São Paulo, Piraci-caba ocupa a 10ª posição em valores absolutos de exportação no primeiro bi-mestre de 2025.

O gerente regional do Ciesp Piracicaba, Homero Scarso, comentou sobre os resultados: “Com o recuo de 32,8% nas exportações, continuamos observando um forte viés de queda. Vamos aguardar os próximos meses para verificar se haverá uma reversão dessa tendência. Por outro lado, o aumento de 13,9% nas importações segue uma tendência de alta observada também em outras regiões do estado”.

