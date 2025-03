Torcida faz aniversário e quer vaga de presente

Fundada em 19 de março de 2005, a torcida AR-XV (Amor Real-XV) completa nesta quarta-feira, 20 anos de fundação. Os membros da organizada, liderados pelo presidente Carlinhos Leite, esperam a classificação do XV para as semifinais – nesta quarta-feira, diante do Capivariano, em Capivari - como presente de aniversário.

A torcida foi fundada após um jogo do XV de Piracicaba contra o Monte Azul, pela Série A3, quando o Alvinegro venceu pelo placar de 1 a 0. Neste dia, um grupo de torcedores fanáticos pelo Alvinegro decidiu iniciar essa nova agremiação com o nome de Amor Real. Após duas décadas, a organizada é muito conhecida nos estádios pela sigla AR-XV.

