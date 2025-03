Projeto Tamar Alerta: Ataques de Cães a Tartarugas Marinhas

Pesquisadores do Projeto Tamar em Sergipe relataram ao Ministério Público Federal (MPF) que tartarugas marinhas estão sendo atacadas por cães em várias áreas do litoral do estado. Neste ano, já foram registrados oito casos fatais, principalmente na região da Barra dos Coqueiros, que abrange desde Atalaia Nova até o Pontal da Barra.

As tartarugas fêmeas são alvo desses ataques durante o período de desova. De acordo com os pesquisadores, muitos cães circulam pelas praias à noite. Moradores locais mencionam que alguns desses animais são abandonados, enquanto outros têm donos, mas ainda não foram identificados.

Além disso, os moradores enfrentam dificuldades em relação ao destino dos cães apreendidos, uma vez que não há planos de manejo para cães e gatos nas cidades, e a capital, Aracaju, não possui um local apropriado para abrigar esses animais.