Carreta com tijolos quebra e deixa trânsito lento em Piracicaba

Uma carreta carregada com tijolos quebrou na manhã desta terça-feira (18) na avenida Vollet Sachs, na saída para a rodovia Luiz de Queiroz no bairro Jardim Brasília, em Piracicaba. causando lentidão no trânsito.

O acidente provocou uma fila de aproximadamente 4 km na avenida, fazendo muitos motoristas buscarem rotas alternativas para acessar a rodovia por dentro do Jardim Brasília, sem sucesso.

A carreta quebrou e ficou atravessada na avenida logo no início da manhã, deixando apenas uma passagem estreita para os veículos, o que agravou o congestionamento. Os motoristas que estavam no local, tentando acessar a rodovia em direção ao Distrito Industrial Unileste, Americana, Santa Bárbara d'Oeste e São Paulo, se mostraram irritados com a situação.