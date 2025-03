Homem tem pênis desfigurado por chá quente e ganha indenização

Um homem que trabalhava como entregador de delivery em Los Angeles, nos Estados Unidos - e que teve as partes íntimas desfiguradas após uma queimadura com chá quente - ganhou na Justiça o direito a receber uma indenização de US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 285 milhões, da cafeteria Starbucks.

O incidente ocorreu em 2020, em um drive-thru da rede, e foi registrado pela câmera de segurança do local. Ao pegar o kit com chá para fazer a entrega, o plástico tombou em seu colo devido a estar mal colocado no suporte.

O homem precisou passar por enxertos de pele e cirurgia. De acordo com seus advogados, ele sofreu uma “desfiguração permanente e transformadora.”