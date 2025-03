Trecho da avenida Itália volta a ser mão única em Piracicaba

"Como a cidade cresceu, eu vejo que os bairros mais antigos, no entorno do Centro, devem ter um estudo do pessoal da engenharia da secretaria e passar a serem todas vias de mão única, com exceção das avenidas. Nos bairros mais afastados, as ruas mais largas são de mão dupla, mas é porque o trânsito tem menos fluxo e a população é menor", esclareceu Odair Melo.

Fábio Silva ressaltou que a alteração no trecho da avenida Itália permite a oferta de mais vagas de estacionamento nas laterais da via, melhora a fluidez no trânsito e reduz o risco de acidentes, como o flagrado pela câmera de segurança de um comércio da região, da colisão frontal de uma moto com um carro. "Estava inconcebível ter mão dupla nesses dois quarteirões, até porque o resto da avenida é de mão única."

O empresário Marcelo Batuíra Losso Pedroso disse que a mão dupla nos dois quarteirões da avenida Itália entre a avenida Estados Unidos e a rua Regente Feijó gerava confusão em condutores não familiarizados com o trecho. "O motorista chegava à esquina da avenida Estados Unidos, a avenida Itália virava de duas mãos e aí ele não sabia o que fazia", comentou o diretor responsável do Jornal de Piracicaba, cuja sede está localizada na via que voltou a ter sentido único de direção.