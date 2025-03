Empolgada, torcida promete ‘invadir’ Capivari

Empolgados com a vitória no jogo de ida do “mata-mata” de quartas-de-final, no sábado (15), por 1 a 0, contra o Capivariano, diretoria e torcida prometem “invadir” Capivari para apoiar o XV de Piracicaba na partida de volta desta quarta-feira (19), que decide vaga nas semifinais do Paulista da Série A2. Duas caravanas estão sendo organizadas para a cidade vizinha.

A diretoria do Alvinegro está organizando uma caravana e os interessados podem fazer a reserva até esta quarta-feira (19) na secretaria do clube, na rua Silva Jardim, 849, Bairro Alto, ou no whatsapp do Nação XV: (19) 99442-2676.

Vale lembrar que a reserva será efetivada após o pagamento. Os sócios em dia pagam R$ 25, enquanto os não sócios R$ 35 e o pagamento deve ser feito por dinheiro ou pix. A saída às 17h30 desta quarta-feira, em frente ao Barão.