Atletas do Bolsa Esportiva conquistam medalhas para Piracicaba

Os atletas Igor Sarco, do skate, e Maria Luiza Lopes, jiu-jitsu, beneficiados pelo programa Bolsa Esportiva da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, brilharam em competições no fim de semana, dias 8 e 9/3, trazendo medalhas para a cidade.

Maria Luiza Lopes conquistou a medalha de prata no Campeonato de Jiu-Jitsu da BJJTalents, realizado no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas no dia 9 de março. Com apoio da Secretaria de Esportes, o evento chegou à sua 3ª edição, reunindo 98 equipes e um público estimado em mais de 1.400 pessoas.

O campeonato contou com a participação de mais de 300 atletas, desde crianças a partir de 3 anos até competidores master (+55 anos), fortalecendo a valorização do esporte e a integração entre os participantes.