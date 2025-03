Trabalho: região de Piracicaba tem mais de 1,8 mil vagas abertas

As cidades da região de Piracicaba estão com 1.851 vagas de trabalho abertas em quatro municípios. Veja abaixo quais as vagas disponíveis em cada cidade. Veja, também, como se cadastrar na posição desejada e o que é necessário para cada cargo.

Veja a quantidade de vagas por cidade:

Piracicaba - 35 vagas

Limeira - 13 vagas

Sumaré - 15 vagas

Nova Odessa - 313 vagas

Americana - 113 vagas

Saltinho - 6 vagas

Santa Bárbara d’Oeste - 1.356 vagas

Veja abaixo as vagas disponíveis em cada cidade da região

Piracicaba

O CAT (Centro de Atendimento ao Trabalhador) de Piracicaba está com 35 vagas de trabalho abertas para vagas para início imediato. As inscrições em cada vaga podem ser feitas pelo site do CAT.

Limeira

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Limeira está com 13 vagas de emprego abertas. Para se candidatar, o interessado deve cadastrar o currículo pelo site do PAT.

Santa Bárbara d’Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d’Oeste está com 1.356 vagas de trabalho disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, com o nome da vaga no assunto. No corpo do e-mail, o candidato deve colocar o currículo, nome completo, CPF e RG. Também é possível fazer a candidatura presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, que fica na rua do Ósmio, nº 975, na Villa Multimall. Veja as vagas disponíveis pelo link.

Sumaré

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré também tem 15 vagas disponíveis. Para acessar, o candidato deve entrar no site do posto para ver as vagas disponíveis. As inscrições também são feitas pelo site do PAT.

Nova Odessa

O Emprega Nova Odessa possui 313 vagas abertas. Os candidatos podem conferir as oportunidades e se inscreverem nas vagas diretamente pelo site do Emprega Nova Odessa, pelo link.

Americana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana também possui vagas de trabalho abertas. No total, são 113 vagas de trabalho, para pessoas com ou sem experiência e vagas exclusivas para PCD. A lista com as vagas pode ser acessada pelo site oficial do PAT de Americana.

Saltinho

O Balcão de Empregos da prefeitura de Saltinho está com um total de seis vagas abertas para início imediato. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Balcão de Empregos. Confira as oportunidades.