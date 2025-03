Cão dispara arma acidentalmente e atinge seu dono na perna

Um homem foi baleado na própria casa de maneira inusitada: sua cadela, da raça Pit Bull, acionou acidentalmente o gatilho de uma arma ao pular na cama. O caso aconteceu na última segunda-feira (10) em Memphis, nos Estados Unidos, mas só veio a público nesta quarta-feira (12).

Segundo relatos, a vítima estava deitada ao lado da companheira quando a cadela, chamada Oreo, saltou para brincar. No movimento, sua pata ficou presa no gatilho da arma carregada, que disparou e atingiu a coxa do dono.

Após prestar os primeiros socorros, a companheira acionou a emergência e a polícia, além de retirar a arma do local. O homem foi levado ao hospital, e o caso foi registrado como disparo acidental.