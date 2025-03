Unimed Piracicaba homenageia colaboradoras

Em comemoração ao mês da Mulher, a Unimed Piracicaba homenageou esta semana a equipe feminina que, com competência e dedicação, contribui para a excelência da Cooperativa. Atualmente, a Instituição conta com mais de 250 médicas entre cooperadas e credenciadas, além de 1.537 colaboradoras que atuam no Hospital Unimed e nas sedes administrativas, desempenhando papel essencial na assistência à saúde. De acordo com levantamento da Instituição, elas ocupam 85% dos postos de trabalho.

“Elas são protagonistas na construção de um mundo mais humano, justo e igualitário. Aqui, temos o privilégio de contar com grandes profissionais que, diariamente, dedicam seu talento e sensibilidade ao cuidado com a vida. É um reconhecimento mais do que merecido”, disse o presidente da operadora de planos de saúde, Carlos Joussef.

Para marcar a data, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) promoveu, hoje (14/03), no auditório do complexo hospitalar, uma programação voltada à saúde e bem-estar das colaboradoras. Entre as ações, destaque para a higienização facial, comandada pelos estudantes do Senac. As equipes da Unimed Medicina Preventiva e Promoção de Saúde da Cooperativa também marcaram presença com liberação miofascial e orientação nutricional. Aconteceu, ainda, degustação de pipocas, sorvetes e chocolates.