No Allianz Parque, dérbi começa a decidir Paulistão

O Corinthians vem de uma eliminação dolorida para o Barcelona-EQU na pré-libertadores – caiu diante do time equatoriano por 3 a 2 no agregado. Já o Palmeiras teve a semana livre, mas perdeu o capitão Gustavo Gómez, que se lesionou em um dos treinos.

Rivais históricos, Palmeiras e Corinthians começam a decidir neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, o Campeonato Paulista 2025. O dérbi colocará mais uma vez frente a frente uma das maiores rivalidades do mundo do futebol em um duelo equilibrado.

Ambas as partidas terão transmissão de todos os detentores da competição: TV Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+. Em caso de empate no placar agregado, a decisão do título será nos pênaltis.

O clássico que decidirá o campeão da principal competição do primeiro semestre no país contará com a tecnologia de Impedimento Semi-Automático, inédita no futebol do Brasil.