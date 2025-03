Piracicaba recebe de R$ 1 milhão para projeto de mobilidade

A Prefeitura de Piracicaba foi contemplada pelo Governo do Estado com o aporte de R$ 1 milhão por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo. O montante será aplicado em obra de reforma da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul e implantação de estacionamento com piso intertravado.

Ao todo, o Estado liberou cerca de R$ 316 milhões, sendo R$ 238 milhões do Estado e R$ 78 milhões de contrapartida de prefeituras para o desenvolvimento de 270 projetos em todo o estado. Do total, R$ 32 milhões serão enviados para a região de Campinas, que contemplará 37 projetos em 35 cidades, incluindo Piracicaba.

“Receber esse aporte é uma conquista para nossa cidade, porque poderemos aplicar esse investimento em um importante equipamento público, que é a ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul. É um local muito frequentado e muito utilizado pelos nossos moradores. Então, essa revitalização demonstra o comprometimento que temos com a segurança e a acessibilidade dos ciclistas e pedestres, e também com a qualidade de vida de nossa população. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas por ter contemplado nossa cidade”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.