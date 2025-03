Acipi promove noite de inspiração para mulheres

Além de um jantar sofisticado, com bebida inclusa e cardápio assinado pela chef Eliana Aguileira, o evento foi organizado com o intuito de proporcionar um momento único de troca de experiências, fortalecimento da presença feminina no meio empresarial e celebração das conquistas das mulheres. Os convites estão à venda com as representantes do CME e pelo link disponível nas redes sociais da Acipi. As vagas são limitadas.

Em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, o Conselho da Mulher Empresária da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) promove, na próxima quarta-feira (19), às 19h, um jantar especial voltado ao público feminino. O evento, que acontecerá no foyer da Acipi, contará com palestras, jantar e show exclusivo com Denise Libardi.

Palestrantes

Lorena Mangabeira, mestranda na Esalq-USP e especialista em Psicologia Positiva, abordará a importância da decisão feminina para uma agricultura regenerativa e o impacto do bem-estar e da felicidade no setor. Lorena tem se destacado no agronegócio ao oferecer suporte emocional para produtoras rurais, baristas e consultoras. Ela é uma das idealizadoras do Projeto Flores do Café e do Bem-Estar – UFV-CRP, iniciativa que promove o desenvolvimento de mulheres a partir de um tripé técnico, emocional e inspiracional.

Jósa Freitas, consultora de imagem formada pela PUC-RS, tem ampla experiência em mentorias voltadas para ascensão na carreira e transição profissional. Seu trabalho foca no uso estratégico da imagem pessoal para alavancar carreiras, abordando postura, comportamento e vestimenta adequados para diferentes contextos corporativos.

Silvanete Neves, coordenadora do CME Acipi, explica que o evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher deste ano foi pensado para equilibrar informação com momentos de celebração. “Nossas convidadas compartilharão suas vivências no universo feminino e teremos um jantar sofisticado, preparado para que nossas convidadas tenham uma noite exclusiva, leve, descontraída, com boa gastronomia e música de qualidade. Vamos celebrar a mulher e sua essência de um jeitinho todo especial”, convida Silvanete Neves. A coordenadora comenta que no dia 26 também haverá um segundo momento para celebrar o Mês da Mulher: “em breve, divulgaremos todos os detalhes”.