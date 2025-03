Posso usar o celular com o carro parado no trânsito ou semáforo?

Quando o veículo está parado ou estacionado, o uso do celular ou dos fones de ouvido não é passível de multa, pois o carro não está em circulação, o que não afeta a segurança no trânsito. Contudo, a situação muda quando o veículo está imobilizado temporariamente, como no caso de um semáforo fechado.

Imobilização temporária: uma situação de risco

Mesmo que o veículo esteja parado momentaneamente, ele ainda é considerado em trânsito. A "imobilização temporária", como definida no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, caracteriza-se por situações em que o veículo está parado, mas o motorista continua em movimento no fluxo do trânsito. Nesses casos, o uso do celular para atividades como escrever ou ler mensagens ainda constitui uma infração.

Consequências do uso do celular ao volante

A combinação de direção e uso do celular tem mostrado consequências graves. Estudos demonstraram que, ao digitar uma mensagem enquanto se dirige a 80 km/h, o motorista pode perder o controle do veículo por até 100 metros, equivalente a conduzir com os olhos fechados por essa distância. O uso do celular durante a condução é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito que envolvem motoristas com idades entre 20 e 39 anos. Isso reflete a gravidade da situação e reforça a necessidade de maior conscientização e fiscalização sobre o tema.