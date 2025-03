Posto é interditado e responsável detido em Piracicaba

Um posto de combustíveis foi interditado e o responsável detido nesta quarta-feira (12), durante uma ação da Polícia Civil e da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no cruzamento da avenida Dois Córregos com a rua Natale de Negri, no Piracicamirm em Piracicaba.

O trabalho fez parte da Operação Medida Certa, que conta com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e tem como objetivo combater crimes contra a economia popular, garantindo a proteção dos consumidores.

O suspeito foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde o caso foi registrado. O posto interditado fica em uma área movimentada, próxima a comércios, um supermercado e um grande condomínio da região.