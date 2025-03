Com aviso de temporal, temperatura em Piracicaba deve baixar

Ainda sob alerta de chuvas intensas, Piracicaba segue com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta de risco para a cidade foi estendido para esta quinta-feira (13). Está é a segunda vez na semana que o alerta é prorrogado.

Segundo o Inmet, nesta quinta-feira (13), a indicação é de mínima em 21°C e máxima em 34°C, com chances de chuvas acompanhadas por raios e trovões a qualquer momento do dia. Na sexta-feira (14), a previsão é de mínima de 20°C e máxima de 34ºC, com pancadas de chuva a qualquer momento, com raios e trovões isolados.

No final de semana, as temperaturas devem começar a ficar menos intensas. No sábado (15), a previsão é de mínima de 18ºC e a máxima é de 34ºC. No domingo, a máxima fica em 30°C e a mínima em 20°C.