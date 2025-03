Morre Luiz Nascimento, aos 92 anos, em Piracicaba

Faleceu na última terça-feira (11) Luiz Nascimento, aos 92 anos de idade. Ele foi sepultado na última quarta-feira (12) no Cemitério da Saudade. Luiz Nascimento era membro do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba) e foi colunista do Jornal de Piracicaba.

Luiz nasceu em 29 de março de 1932, em Piracicaba, filho de Francisco e Lucilla Nascimento. Fez carreira como funcionário público federal. Além disso, é autor do livro Memórias do Bairro Alto, livro considerado um dos mais importantes da última década em Piracicaba. Foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e traz um relato sobre um dos primeiros bairros residenciais de Piracicaba

“Quando me propus a escrever sobre o nosso antigo e querido Bairro Alto, não tinha a ideia da repercussão que isso teria dentro e fora do bairro. Fui apoiado e incentivado a levar adiante o meu propósito, por amigos e conhecidos, que colocaram à minha disposição o pouco que possuíam, como algumas fotos e documentos raros. Quando isso não era possível, indicavam outras pessoas que poderiam me ajudar, entusiasmados que estavam para que o meu projeto se tornasse realidade”, escreveu Nascimento na introdução do livro. A obra foi publicada no ano de 2009 e está disponível para leitura gratuita na web.