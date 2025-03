Tentativa de roubo mobiliza viaturas, Águia e Baep em Piracicaba

Uma tentativa de furto de um carro na Rodovia Hermínio Petrin mobilizou equipes da polícia, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e o helicóptero Águia na manhã desta quarta-feira (12), em Piracicaba.

De acordo com as informações, criminosos tentaram levar o veículo, e a polícia foi acionada rapidamente. Durante as buscas, os agentes encontraram um VW Fox abandonado em um canavial, com registro de furto. Um suspeito foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso segue sob investigação.