Adolescente termina namoro e é ameaçado de morte em Piracicaba

Um pai procurou a polícia na noite desta terça-feira (11) para registrar um boletim de ocorrência após descobrir que a ex-namorada de seu filho adolescente, de 15 anos, vinha fazendo ameaças de morte contra ele em Piracicaba.

Segundo o relato, o jovem teve um breve relacionamento com uma garota de 16 anos que conheceu na escola, localizada no bairro Costa Rica. Após o término, a ex-namorada não aceitou a separação e passou a ameaçá-lo, enviando mensagens como: "estou com vontade de te matar" e "ainda vou te matar".

Com medo da situação, o adolescente deve se afastar da escola por alguns dias. Preocupado, o pai comunicou o caso à instituição de ensino e procurou a polícia para registrar a ocorrência.