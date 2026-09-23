Os corpos do cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner, e das outras quatro vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (23). A Polícia Científica confirmou a identificação dos cinco ocupantes da aeronave.
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A identificação foi concluída por meio de papiloscopia, técnica baseada na análise das impressões digitais. O acidente aconteceu na segunda-feira (21), quando o helicóptero Bell 430 perdeu o sinal durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e São Joaquim, na Serra.
Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar de Souza, 41 anos, o videomaker Paulo Ricardo dos Santos Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.
Os destroços foram localizados na tarde de terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, uma região de mata de difícil acesso no interior de Urubici. A FAB (Força Aérea Brasileira) realizou buscas aéreas por cerca de 13 horas até encontrar a aeronave.
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Mobilização
O resgate dos corpos mobilizou aproximadamente 40 bombeiros, aeronaves, mais de dez viaturas, cães farejadores e drones equipados com tecnologia de identificação térmica. Por causa das condições do terreno, a retirada precisou ser feita por via aérea, com auxílio de cordas.
Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao IML de Florianópolis para os procedimentos periciais e identificação. A Polícia Científica informou que manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e destacou o compromisso com um trabalho técnico e humanizado durante a ocorrência.
A aeronave havia decolado de Porto Belo na manhã de segunda-feira com destino a São Joaquim, mas não chegou ao local previsto. Naquele período, havia previsão de fortes tempestades para a região, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As circunstâncias que provocaram a queda ainda são investigadas.
* Com informações do UOL e do G1 SC
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