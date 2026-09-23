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QUEDA DE HELICÓPTERO

Corpos de Rick e mais quatro vítimas são liberados pelo IML em SC

Por Da redação | Santa Catarina
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Rick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo
Rick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo

Os corpos do cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner, e das outras quatro vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (23). A Polícia Científica confirmou a identificação dos cinco ocupantes da aeronave.

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A identificação foi concluída por meio de papiloscopia, técnica baseada na análise das impressões digitais. O acidente aconteceu na segunda-feira (21), quando o helicóptero Bell 430 perdeu o sinal durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e São Joaquim, na Serra.

Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar de Souza, 41 anos, o videomaker Paulo Ricardo dos Santos Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

Os destroços foram localizados na tarde de terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, uma região de mata de difícil acesso no interior de Urubici. A FAB (Força Aérea Brasileira) realizou buscas aéreas por cerca de 13 horas até encontrar a aeronave.

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Mobilização

O resgate dos corpos mobilizou aproximadamente 40 bombeiros, aeronaves, mais de dez viaturas, cães farejadores e drones equipados com tecnologia de identificação térmica. Por causa das condições do terreno, a retirada precisou ser feita por via aérea, com auxílio de cordas.

Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao IML de Florianópolis para os procedimentos periciais e identificação. A Polícia Científica informou que manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e destacou o compromisso com um trabalho técnico e humanizado durante a ocorrência.

A aeronave havia decolado de Porto Belo na manhã de segunda-feira com destino a São Joaquim, mas não chegou ao local previsto. Naquele período, havia previsão de fortes tempestades para a região, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As circunstâncias que provocaram a queda ainda são investigadas.

* Com informações do UOL e do G1 SC

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