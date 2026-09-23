Os corpos do cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner, e das outras quatro vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (23). A Polícia Científica confirmou a identificação dos cinco ocupantes da aeronave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A identificação foi concluída por meio de papiloscopia, técnica baseada na análise das impressões digitais. O acidente aconteceu na segunda-feira (21), quando o helicóptero Bell 430 perdeu o sinal durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e São Joaquim, na Serra.