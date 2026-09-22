O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, construiu com Geralda Carvalho uma história de amor que atravessou décadas. Os dois estavam juntos havia cerca de 30 anos quando decidiram oficializar a união em uma cerimônia religiosa realizada em 2015, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba.
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Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Rick escolheu a Basílica Nacional para realizar o casamento com Geralda. A cerimônia foi celebrada pelo padre Fábio de Melo, que mora em Taubaté, e reuniu familiares e convidados do meio artístico. Entre os padrinhos estavam o cantor Daniel e Zilú Godoi.
Na época, Rick afirmou que a decisão de formalizar a união representava uma forma de celebrar a trajetória do casal. Os dois já haviam construído uma família e eram pais de Mônica e Vitor Henrique. O relacionamento, que começou décadas antes da cerimônia religiosa, chegou a mais de 40 anos.
A escolha de Aparecida tinha também um significado pessoal para o cantor, que demonstrava devoção à padroeira do Brasil. Rick costumava carregar consigo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Durante o casamento, Rick preparou uma surpresa para Geralda: o clipe da música "Perfeição", composta por ele para a mulher, foi exibido pela primeira vez durante a celebração. O momento marcou a cerimônia como uma declaração de amor do artista à companheira.
Cantor morreu em acidente
A história do casal voltou a ganhar repercussão após o acidente aéreo que matou Rick nessa segunda-feira (21). O helicóptero em que o cantor estava desapareceu durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram localizados nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense, e os cinco ocupantes da aeronave morreram.
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave. A investigação deverá analisar as circunstâncias da queda, incluindo as condições meteorológicas e os dados relacionados ao voo.
A aeronave era um Bell 430, modelo fabricado em 2001 e com capacidade para sete passageiros e um piloto. O helicóptero havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim.