O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, construiu com Geralda Carvalho uma história de amor que atravessou décadas. Os dois estavam juntos havia cerca de 30 anos quando decidiram oficializar a união em uma cerimônia religiosa realizada em 2015, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba.

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Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Rick escolheu a Basílica Nacional para realizar o casamento com Geralda. A cerimônia foi celebrada pelo padre Fábio de Melo, que mora em Taubaté, e reuniu familiares e convidados do meio artístico. Entre os padrinhos estavam o cantor Daniel e Zilú Godoi.