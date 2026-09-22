O Santuário Nacional de Aparecida lamentou a morte do cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, e prestou uma homenagem ao artista. Em mensagem publicada nesta terça-feira (22), o Santuário manifestou solidariedade aos familiares, amigos e fãs do cantor.

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Em Aparecida, Rick mantinha uma relação de fé com Nossa Senhora Aparecida e esteve no Santuário Nacional em diferentes momentos de sua vida. Entre as ocasiões lembradas está a celebração de seu matrimônio no local.