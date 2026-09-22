O Santuário Nacional de Aparecida lamentou a morte do cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, e prestou uma homenagem ao artista. Em mensagem publicada nesta terça-feira (22), o Santuário manifestou solidariedade aos familiares, amigos e fãs do cantor.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Aparecida, Rick mantinha uma relação de fé com Nossa Senhora Aparecida e esteve no Santuário Nacional em diferentes momentos de sua vida. Entre as ocasiões lembradas está a celebração de seu matrimônio no local.
Na mensagem, o Santuário destacou a devoção do cantor e afirmou que elevava orações por Rick e pelas demais vítimas. A instituição também pediu conforto para familiares, amigos e admiradores que enfrentam a perda.
“Que a fé seja força para enfrentar esta hora tão difícil e a esperança na vida eterna sustente aqueles que sofrem com sua partida”, afirmou o Santuário na homenagem.
A mensagem terminou com uma oração a Nossa Senhora Aparecida, pedindo que ela acolha as vítimas e interceda por todos que enfrentam o luto pela partida de seus entes queridos.
Rick estava no helicóptero acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave. Os cinco ocupantes morreram no acidente, que aconteceu na segunda-feira (21).
O helicóptero havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina. A aeronave desapareceu dos sistemas de acompanhamento na tarde de segunda-feira, dando início às buscas.