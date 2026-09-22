22 de setembro de 2026
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Bruno Avelar se casou um mês antes de morrer em acidente aéreo

Por Da redação | Santa Catarina
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Instagram
Casamento do empresário com a jornalista Lívia Avelar
Casamento do empresário com a jornalista Lívia Avelar

O empresário Bruno Avelar, 41 anos, morreu nesta terça-feira (22) após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. Ele havia se casado há cerca de um mês com a jornalista Lívia Avelar. Bruno estava na aeronave que perdeu contato durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, ao lado do cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner.

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A cerimônia de casamento foi realizada em 4 de agosto, em Barueri (SP). Nas redes sociais, Lívia compartilhou registros da celebração e fez declarações ao marido. “Nosso grande dia”, escreveu em uma das publicações. Em outra postagem, afirmou: “Dia do nosso sim”.

Bruno e Rick foram localizados após as equipes de resgate encontrarem os destroços da aeronave. Além dos dois, o piloto e um videomaker também estavam a bordo. As causas da queda ainda não foram esclarecidas.

As buscas tiveram a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e receberam apoio de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

Quem era Bruno Avelar

Natural de Belo Horizonte (MG), Bruno Avelar era empresário, palestrante, escritor e influenciador. Ele ganhou notoriedade principalmente por meio do projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais.

O empresário também se apresentava como especialista em networking estratégico e afirmava ter construído negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Em 2015, mudou-se para os Estados Unidos com a esposa e os dois filhos.

Avelar escreveu os livros “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade” e participou do programa “Operação Mesquita”, do SBT.

Ele também atuava como apresentador oficial de leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e mantinha proximidade com o jogador Neymar, participando de eventos e ações relacionados ao atleta.

* Com informações do portal Metrópoles

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