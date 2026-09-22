O empresário Bruno Avelar, 41 anos, morreu nesta terça-feira (22) após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. Ele havia se casado há cerca de um mês com a jornalista Lívia Avelar. Bruno estava na aeronave que perdeu contato durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, ao lado do cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner.

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A cerimônia de casamento foi realizada em 4 de agosto, em Barueri (SP). Nas redes sociais, Lívia compartilhou registros da celebração e fez declarações ao marido. “Nosso grande dia”, escreveu em uma das publicações. Em outra postagem, afirmou: “Dia do nosso sim”.