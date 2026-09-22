O fotógrafo de São José dos Campos Rafael Jonp, 32 anos, fez a última sessão de fotos do empresário e influencer Bruno Avelar, 41 anos, dias antes de ele morrer na queda de um helicóptero em Santa Catarina. O ensaio ocorreu na quinta-feira (17), no escritório de Avelar, em Alphaville, na Grande São Paulo, e durou cerca de dez minutos.
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Rafael conta que havia algum tempo que os dois não se falavam quando recebeu uma ligação de Bruno naquela manhã. O empresário pediu que o fotógrafo fosse até seu escritório para produzir imagens que seriam usadas em uma nova capa de revista.
“Cara, você precisa vir para o escritório fazer umas fotos minhas. Preciso fazer minhas fotos para uma capa de revista”, contou Rafael, ao relembrar o pedido feito por Bruno.
O fotógrafo já tinha outro cliente marcado naquele dia, mas conseguiu alterar o horário e foi até Alphaville. Para a sessão, levou toda a estrutura de estúdio. Segundo ele, Bruno interrompeu uma reunião para participar das fotos.
O resultado foi diferente dos ensaios anteriores. Rafael conta que o empresário queria apresentar uma nova imagem, deixando de lado o visual mais associado ao colete e ao boné. Durante a sessão, Bruno chegou a dizer que aquele seria o “Bruno Avelar de 2027”, em referência ao novo posicionamento que pretendia construir.
Após as fotos, os dois conversaram e se abraçaram. Rafael agradeceu novamente pela oportunidade que o empresário havia dado a ele. Bruno, então, falou sobre a intenção de marcar um novo ensaio, desta vez com mais tempo e diferentes looks.
“Eu acho que, se eu não tivesse atrasado a cliente, eu não teria visto ele, não teria feito o último ensaio, não teria dado o último abraço e agradecido mais uma vez pela oportunidade que ele me deu”, afirmou Rafael.
Amizade e parceria profissional
Rafael conheceu Bruno depois de retomar a fotografia. Ele havia trabalhado com imagens desde os 14 anos, mas estava atuando como gerente de banco quando um cliente, que também era fotógrafo, o incentivou a voltar para a profissão.
A partir daí, Rafael passou a se dedicar aos retratos e buscou ampliar sua atuação para atender empresários e outros profissionais. O primeiro ensaio com Bruno Avelar ocorreu em fevereiro de 2025.
Segundo o fotógrafo, a parceria foi um divisor de águas em sua carreira. Bruno passou a indicá-lo para outros empresários e profissionais, além de contratá-lo para produzir imagens destinadas a reportagens, portais e materiais de divulgação.
“Foi uma parceria que de fato me ajudou muito e eu sou muito grato e sempre vou ser grato a ele por tudo que ele fez”, disse.
A relação também ultrapassou o trabalho. Rafael afirma que passou a conviver com Bruno e sua família, participando de festas dos filhos e de encontros promovidos pelo empresário para seus mentorados.
“É um cara que não media esforços para ajudar as pessoas”, afirmou.
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'A gente já vai marcar o próximo ensaio'
Depois da última sessão, Rafael editou as imagens no mesmo dia e enviou o material para Bruno. Segundo ele, o empresário respondeu elogiando o resultado e disse que as fotografias haviam ficado “surreal”.
Os dois também tinham novos trabalhos previstos. Rafael estava com cinco mentorados de Bruno agendados para uma sessão no escritório do empresário no dia 30.
O próximo ensaio de Bruno, porém, nunca aconteceu.
Na segunda-feira (21), o helicóptero em que o empresário estava desapareceu após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim. A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22), e cinco corpos foram encontrados. Ninguém sobreviveu.
Além de Bruno Avelar, estavam na aeronave o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes. A região tinha previsão de fortes tempestades no período do voo.
'Aqueles 10 minutos significariam muito mais'
Após a confirmação da morte, Rafael publicou nas redes sociais fotos de diferentes momentos que viveu ao lado do empresário. Entre elas, estão imagens do último ensaio.
“Na quinta-feira passada, depois de um tempo sem nos falarmos, o Bruno me ligou. ‘Cara, por favor, vem aqui no escritório. Preciso fazer umas fotos para uma revista que vai lançar’”, escreveu.
Rafael afirmou que, naquele momento, não imaginava que aqueles poucos minutos diante da câmera seriam o último encontro dos dois.
“Foram talvez 10 minutos fotografando. E hoje eu entendo que aqueles 10 minutos significariam muito mais do que eu poderia imaginar”, publicou.
O fotógrafo também destacou a importância de Bruno para sua trajetória profissional, principalmente pelas oportunidades e conexões proporcionadas pelo empresário.
“Ele fez parte da construção da minha história. Foi uma das pessoas que me deu oportunidade quando eu ainda estava construindo meu caminho”, escreveu.
Para Rafael, as imagens que antes representavam apenas trabalhos e encontros agora ganharam outro significado.
“Fotos que até ontem eram registros de trabalho, encontros e histórias. Hoje são memórias.”
Quem era Bruno Avelar
Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar era empresário, palestrante, escritor e influencer, conhecido principalmente pelo projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais.
Avelar também atuava como especialista em networking estratégico e afirmava ter construído negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Ao longo da carreira, trabalhou em diferentes países e, em 2015, mudou-se para os Estados Unidos com a esposa e os dois filhos.
O empresário escreveu os livros “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade” e participou do programa “Operação Mesquita”, do SBT.
Bruno também era apresentador oficial de leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e mantinha relação próxima com o jogador Neymar, participando de eventos e ações ligados ao atleta.
A assessoria de Bruno confirmou a morte e destacou, em nota, a trajetória profissional e as relações construídas pelo empresário ao longo da vida.
Para Rafael, entretanto, fica também a lembrança do amigo que o ajudou a ampliar sua carreira — e daquele que acabou sendo o último ensaio fotográfico de Bruno Avelar.