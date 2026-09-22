O fotógrafo de São José dos Campos Rafael Jonp, 32 anos, fez a última sessão de fotos do empresário e influencer Bruno Avelar, 41 anos, dias antes de ele morrer na queda de um helicóptero em Santa Catarina. O ensaio ocorreu na quinta-feira (17), no escritório de Avelar, em Alphaville, na Grande São Paulo, e durou cerca de dez minutos.

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Rafael conta que havia algum tempo que os dois não se falavam quando recebeu uma ligação de Bruno naquela manhã. O empresário pediu que o fotógrafo fosse até seu escritório para produzir imagens que seriam usadas em uma nova capa de revista.