A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que lidera os índices de violência entre as regiões do interior do estado de São Paulo, registrou cinco assassinatos entre a sexta-feira (28) e o domingo (30). Os crimes aconteceram em Cruzeiro, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Caraguatatuba e envolveram vítimas com idades entre 16 e 77 anos.

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Os casos ocorreram em circunstâncias distintas. Entre as vítimas estão um idoso morto durante um latrocínio, um adolescente de 16 anos baleado em São José dos Campos, uma mulher assassinada em Pindamonhangaba e dois homens mortos em diferentes ocorrências na região.

Idoso é morto em Cruzeiro