A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que lidera os índices de violência entre as regiões do interior do estado de São Paulo, registrou cinco assassinatos entre a sexta-feira (28) e o domingo (30). Os crimes aconteceram em Cruzeiro, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Caraguatatuba e envolveram vítimas com idades entre 16 e 77 anos.
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Os casos ocorreram em circunstâncias distintas. Entre as vítimas estão um idoso morto durante um latrocínio, um adolescente de 16 anos baleado em São José dos Campos, uma mulher assassinada em Pindamonhangaba e dois homens mortos em diferentes ocorrências na região.
Idoso é morto em Cruzeiro
O primeiro caso ocorreu na manhã de sexta-feira (28), em Cruzeiro. José Astrogildo da Silva, de 77 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, na Vila Biondi.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5h. O idoso foi atacado com golpes de faca durante uma ação investigada como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Um homem de 31 anos foi preso ainda naquela manhã, suspeito de envolvimento no crime. Conforme as informações iniciais da investigação, ele teria acesso à residência e era conhecido por ter ligação com uma pessoa que prestava serviços na casa da vítima.
A polícia ainda apura se essa relação teria permitido ao suspeito conhecer a rotina e os horários de José.
O corpo foi sepultado no fim da tarde de sexta-feira, no Cemitério Pio 12, após o velório na Funerária Santa Clara.
Adolescente é morto a tiros
Na madrugada de sábado (29), a violência fez outra vítima em São José dos Campos. O adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, foi morto a tiros por volta das 4h45, na rua Manoel Meneses Leal, em frente ao Conjunto Residencial Galo Branco, na região leste da cidade.
Kauã foi encontrado caído na rua, com ferimentos provocados por disparos na região da cabeça e do pescoço.
A Polícia Civil identificou um jovem de 18 anos como um dos suspeitos do homicídio. A Justiça decretou a prisão temporária de Luan Azevedo Lima por 30 dias.
O avô do adolescente esteve no local após ser informado sobre o crime e prestou depoimento. Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que sabia que o neto fazia uso de entorpecentes e estaria envolvido com a comercialização de drogas. A possibilidade de ligação do assassinato com o tráfico passou a ser considerada pela investigação.
Ainda conforme o depoimento, porém, Kauã não havia relatado ameaças específicas nem indicado possíveis desafetos.
Mulher é morta com tiro na cabeça
Também no sábado à noite, Pindamonhangaba registrou um homicídio. Adriana Silva dos Santos, de 48 anos, conhecida como “Tia Dri”, foi morta com um tiro na cabeça na região da avenida Nicanor Ramos Nogueira, no bairro Araretama.
Costureira e moradora das proximidades, Adriana foi atingida durante uma ocorrência que também deixou outras duas pessoas feridas.
O filho da vítima foi baleado ao tentar confrontar o homem apontado como autor do disparo. Durante a ação, uma segunda mulher também foi atingida no pé.
O suspeito entrou em confronto com policiais militares, foi baleado na perna e acabou preso em flagrante.
Pedreiro é morto a facadas
Ainda na noite de sábado (29), outro homicídio foi registrado em São José dos Campos. O pedreiro José Luis Ferreira, de 64 anos, foi surpreendido e morto a facadas na saída de um pesqueiro no bairro Freitas, na zona norte.
Segundo o boletim de ocorrência, José Luis e o suspeito, Dorival da Silva, de 52 anos, conhecido como “Vizinho”, se conheciam e passaram parte do dia no local consumindo bebidas alcoólicas.
A polícia apurou que Dorival estaria incomodado havia algumas semanas com comentários feitos pelo pedreiro sobre sua filha. Após uma discussão no pesqueiro, o suspeito teria deixado o local, voltado armado e esperado pela vítima.
A perícia identificou ao menos uma lesão provocada por instrumento perfurocortante na região do peito. A quantidade total de ferimentos deverá ser apontada pelo exame necroscópico.
Dorival foi localizado em casa por policiais militares e, segundo o registro policial, confessou o crime. A faca apontada como utilizada no homicídio foi apreendida.
O caso foi registrado como homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima.
Jovem de 20 anos é morto a tiros
O quinto homicídio do fim de semana aconteceu na madrugada de domingo (30), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros por volta das 2h50, durante um baile funk realizado em um espaço alugado para festas, no bairro Jaraguá.
De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e entraram no espaço onde ocorria o evento. Na sequência, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra o jovem.
A vítima foi atingida na cabeça, no braço esquerdo e no lado esquerdo do tórax. Uma equipe de atendimento de emergência foi acionada, mas constatou a morte ainda no local.
A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém havia sido preso.
RMVale lidera violência no interior de SP
Os cinco homicídios registrados em apenas três dias reforçam o cenário de violência enfrentado pela RMVale, que aparece entre as regiões com os maiores índices de criminalidade do interior paulista.
As ocorrências também mostram a diversidade das situações que terminaram em mortes violentas no fim de semana, desde um latrocínio dentro de uma residência até crimes cometidos com armas de fogo e faca.