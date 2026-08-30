O assassinato de Adriana, conhecida pelos moradores como “Tia Dri”, causou comoção no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A mulher, que trabalhava como costureira e morava próximo ao local do crime, foi morta com um tiro na cabeça na noite de sábado (29), na região da avenida Nicanor Ramos Nogueira.

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O filho dela também foi baleado ao tentar confrontar o homem apontado pela polícia como autor do disparo. Uma segunda mulher ficou ferida no pé durante o confronto entre o suspeito e policiais militares. O homem acabou atingido na perna e foi preso em flagrante.