A Polícia Civil identificou um jovem de 18 anos como um dos suspeitos de matar a tiros o adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, na madrugada deste sábado (29), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A Justiça decretou a prisão temporária de Luan Azevedo Lima por 30 dias.

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A decisão foi tomada após representação da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, com concordância do Ministério Público. Segundo a Justiça, há prova da ocorrência do crime e indícios de que o investigado seria um dos autores do homicídio. A prisão foi considerada necessária para o avanço das investigações.