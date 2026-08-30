Um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante a madrugada deste domingo (30), no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 2h50, durante um baile funk realizado em um espaço que costuma ser alugado para festas.
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Segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e entraram no espaço onde ocorria o evento. Em seguida, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra o jovem.
A vítima foi atingida por tiros na região da cabeça, no braço esquerdo e no lado esquerdo do tórax. Uma equipe do serviço de atendimento de emergência foi acionada, mas constatou a morte ainda no local.
Câmeras estavam desligadas
De acordo com a ocorrência policial, o imóvel possui câmeras de segurança. No entanto, os equipamentos estavam desligados no momento do crime e, por isso, não registraram a ação dos atiradores.
A Polícia Militar também informou que a vítima possuía registros criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém havia sido preso.