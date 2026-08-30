30 de agosto de 2026
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HOMICÍDIO

Jovem de 20 anos é morto a tiros durante baile funk em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante a madrugada deste domingo (30), no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 2h50, durante um baile funk realizado em um espaço que costuma ser alugado para festas.

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Segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e entraram no espaço onde ocorria o evento. Em seguida, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra o jovem.

A vítima foi atingida por tiros na região da cabeça, no braço esquerdo e no lado esquerdo do tórax. Uma equipe do serviço de atendimento de emergência foi acionada, mas constatou a morte ainda no local.

Câmeras estavam desligadas

De acordo com a ocorrência policial, o imóvel possui câmeras de segurança. No entanto, os equipamentos estavam desligados no momento do crime e, por isso, não registraram a ação dos atiradores.

A Polícia Militar também informou que a vítima possuía registros criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém havia sido preso.

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