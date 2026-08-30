José Luis Ferreira, de 64 anos, foi surpreendido e morto a facadas na saída de um pesqueiro no bairro Freitas, na zona norte de São José dos Campos, na noite desse sábado (29). O ataque aconteceu após uma discussão entre o pedreiro e um homem de 52 anos, que acabou preso em flagrante pelo homicídio.

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Segundo o boletim de ocorrência, José Luis e o suspeito, identificado como Dorival da Silva, conhecido como “Vizinho” e registrado como ajudante de pedreiro, se conheciam e passaram parte do dia no pesqueiro, onde consumiram bebidas alcoólicas.