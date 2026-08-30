José Luis Ferreira, de 64 anos, foi surpreendido e morto a facadas na saída de um pesqueiro no bairro Freitas, na zona norte de São José dos Campos, na noite desse sábado (29). O ataque aconteceu após uma discussão entre o pedreiro e um homem de 52 anos, que acabou preso em flagrante pelo homicídio.
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Segundo o boletim de ocorrência, José Luis e o suspeito, identificado como Dorival da Silva, conhecido como “Vizinho” e registrado como ajudante de pedreiro, se conheciam e passaram parte do dia no pesqueiro, onde consumiram bebidas alcoólicas.
A Polícia Civil apurou que Dorival estaria incomodado havia algumas semanas com comentários feitos pelo pedreiro sobre sua filha. Entre as provocações relatadas no registro policial, José Luis teria chamado a jovem de “gostosa” e feito brincadeiras chamando Dorival de “sogro”.
Suspeito voltou armado
Ainda de acordo com o boletim, a situação se agravou durante uma discussão entre os dois no estabelecimento. Depois da briga, Dorival deixou o pesqueiro e foi para casa.
A investigação aponta que o homem pegou uma faca e retornou para as proximidades do local. Ele teria permanecido escondido aguardando a saída do pedreiro.
Por volta das 20h25, quando José Luis deixou o pesqueiro, Dorival teria se aproximado e desferido vários golpes de faca contra ele. A vítima caiu na via pública e morreu no local.
Após o ataque, o suspeito teria retornado para casa e deixado a faca apontada como usada no crime perto do corpo do pedreiro.
Pedreiro teria sido emboscado
A perícia identificou pelo menos uma lesão provocada por instrumento perfurocortante na região do peito de José Luis. A quantidade total de ferimentos deverá ser determinada pelo exame necroscópico.
Uma segunda faca, de menor tamanho, foi encontrada na cintura da vítima. Para a autoridade policial, o objeto reforça a hipótese de que o pedreiro foi surpreendido pelo ataque e não teve tempo de reagir.
Uma testemunha também relatou ter sofrido uma pequena lesão provocada pela ponta da faca durante a ocorrência. O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito, mas informou que não pretendia apresentar queixa pela lesão.
Homem confessou o assassinato
Após receber informações sobre a possível autoria e o endereço do suspeito, policiais militares foram até a casa de Dorival. Ele foi localizado deitado e, segundo o boletim, confessou o assassinato.
Na Central de Polícia Judiciária, o homem voltou a admitir que matou José Luis. Ele teria relatado que estava irritado com os comentários feitos pelo pedreiro sobre sua filha e que, depois da discussão no pesqueiro, decidiu voltar armado e esperar pela vítima.
Dorival afirmou não se lembrar exatamente de quantas vezes atingiu o pedreiro, mas mencionou três ou quatro facadas. A faca indicada como usada no homicídio foi apreendida.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima.
O delegado responsável também representou pela prisão preventiva de Dorival. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça para as demais providências do processo.