O idoso José Astrogildo da Silva, de 77 anos, morto durante um latrocínio na manhã dessa sexta-feira (28), foi enterrado no fim da tarde em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O sepultamento ocorreu às 16h30, no Cemitério Pio 12, após o velório na Funerária Santa Clara, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.

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José foi encontrado morto dentro da própria residência, na Vila Biondi. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5h. A vítima foi atacada com golpes de faca durante uma ação criminosa que é investigada como latrocínio, roubo seguido de morte.