O idoso José Astrogildo da Silva, de 77 anos, morto durante um latrocínio na manhã dessa sexta-feira (28), foi enterrado no fim da tarde em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O sepultamento ocorreu às 16h30, no Cemitério Pio 12, após o velório na Funerária Santa Clara, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.
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José foi encontrado morto dentro da própria residência, na Vila Biondi. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5h. A vítima foi atacada com golpes de faca durante uma ação criminosa que é investigada como latrocínio, roubo seguido de morte.
Um homem de 31 anos foi preso ainda durante a manhã, suspeito de envolvimento no crime. Conforme as informações iniciais da investigação, ele teria acesso à residência da vítima e foi apontado por testemunhas.
A polícia apura ainda a relação do suspeito com a vítima. Segundo as informações levantadas até o momento, o homem preso seria filho de uma pessoa que prestava serviços na casa do idoso. A investigação vai verificar se essa ligação permitiu que ele conhecesse a rotina e os horários de José.
Carro, dinheiro e cartões
Após o ataque, o criminoso fugiu levando o carro do idoso, além de dinheiro e cartões bancários. Segundo a ocorrência, foram roubados R$ 95 em espécie.
O veículo foi localizado e recuperado pela polícia. O automóvel deverá passar por perícia para ajudar na reconstrução do crime. Os investigadores também devem analisar imagens de câmeras de segurança e outros elementos que possam esclarecer a dinâmica da ocorrência.
A Polícia Civil ainda apura se o suspeito agiu sozinho e de que maneira conseguiu entrar na residência. Também será investigado se houve planejamento prévio do crime.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Cruzeiro e segue sob investigação. A prisão do suspeito poucas horas após a morte representa uma das primeiras etapas da apuração, que deverá reunir depoimentos, imagens e provas periciais para esclarecer toda a sequência dos acontecimentos.
A ocorrência é tratada inicialmente como roubo com resultado morte, crime conhecido como latrocínio. A definição jurídica do caso poderá ser ajustada conforme o avanço do inquérito e a análise das provas reunidas pela Polícia Civil.