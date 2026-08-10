Sugestões

A Câmara de São José dos Campos receberá até o dia 26 desse mês sugestões de moradores à Pelom (Proposta de Emenda a Lei Orgânica) que visa permitir que o município altere a destinação de áreas verdes.

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Formulário

Para participar, o morador deve acessar o formulário que está disponível no site da Câmara.