A Embraer realizou nesta sexta-feira (5) uma projeção especial no Cristo Redentor para marcar a abertura da 82ª Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo. O encontro reúne representantes das principais empresas e entidades da aviação mundial entre os dias 6 e 8 de junho, no Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi realizada no monumento localizado no Morro do Corcovado e destacou temas ligados ao desenvolvimento da aviação e às novas tecnologias utilizadas pelo setor. A iniciativa também serviu para recepcionar os participantes do evento internacional, que volta a ser realizado no Brasil.