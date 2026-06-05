A Embraer realizou nesta sexta-feira (5) uma projeção especial no Cristo Redentor para marcar a abertura da 82ª Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo. O encontro reúne representantes das principais empresas e entidades da aviação mundial entre os dias 6 e 8 de junho, no Rio de Janeiro.
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A ação foi realizada no monumento localizado no Morro do Corcovado e destacou temas ligados ao desenvolvimento da aviação e às novas tecnologias utilizadas pelo setor. A iniciativa também serviu para recepcionar os participantes do evento internacional, que volta a ser realizado no Brasil.
Segundo o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, a escolha do Cristo Redentor buscou valorizar um dos principais símbolos do país e destacar a importância do transporte aéreo para a economia e a integração entre diferentes regiões do mundo.
“O transporte aéreo é um dos pilares do mundo moderno, com impacto direto na economia, na sociedade e na integração global. Realizar essa projeção em uma das sete maravilhas do mundo, que simboliza a identidade, a hospitalidade e a própria imagem do Brasil no cenário internacional, é motivo de muito orgulho”, afirmou.
As imagens projetadas apresentaram iniciativas relacionadas à eficiência operacional e à redução de emissões na aviação. Entre os destaques estiveram os jatos comerciais da família E2, produzidos pela fabricante brasileira e utilizados por companhias aéreas em diferentes países.
A programação da IATA reúne executivos, especialistas e autoridades para discutir temas relacionados ao futuro do transporte aéreo, incluindo sustentabilidade, conectividade, inovação tecnológica e crescimento do setor.
Além da homenagem no Cristo Redentor, a Embraer informou que parte dos recursos destinados à ação será revertida para o Centro de Capacitação Profissional Nossa Senhora da Gratidão, integrante da Obra Social Leste Um – O Sol e do Consórcio Cristo Sustentável.
O espaço desenvolve projetos voltados à qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cursos, oficinas e atividades de formação para ampliar oportunidades de trabalho, geração de renda e inclusão social.