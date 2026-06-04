Duas pessoas morreram após um incêndio atingir uma residência na tarde desta quarta-feira (3). As vítimas foram identificadas como Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, e Ivano Vaz Cunha, de 49 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), onde passaram por exames de necropsia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no setor Lago Sul 1, em Araguaína. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h14 para combater as chamas que atingiam o imóvel.