Duas pessoas morreram após um incêndio atingir uma residência na tarde desta quarta-feira (3). As vítimas foram identificadas como Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, e Ivano Vaz Cunha, de 49 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), onde passaram por exames de necropsia.
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O caso aconteceu no setor Lago Sul 1, em Araguaína. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h14 para combater as chamas que atingiam o imóvel.
De acordo com os bombeiros, o fogo estava concentrado em um dos quartos da residência. Após o controle do incêndio, as equipes iniciaram as buscas no interior do imóvel.
Durante a vistoria, Ivano Vaz Cunha foi encontrado sem vida dentro do quarto atingido pelas chamas. Já Laiane Cardoso Noleto foi localizada debaixo de um guarda-roupa, também no mesmo cômodo.
As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda deverão ser apuradas. O caso segue sob investigação, que deverá apontar as causas do fogo e esclarecer a dinâmica da ocorrência.