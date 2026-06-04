Um encontro que deveria encerrar oficialmente um casamento terminou em tragédia na tarde desta quarta-feira (3), em Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

O vereador e ex-prefeito da cidade, Romildo Veloso e Silva, de 69 anos, matou a ex-esposa, Lucicleia Alves Veloso, conhecida como Leia, durante uma reunião para assinatura do divórcio em um escritório de advocacia. Em seguida, ele tirou a própria vida.

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