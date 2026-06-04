Uma mulher morreu e duas pessoas foram baleadas em uma briga entre ciganos em Taubaté, na tarde desta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi. A ocorrência aconteceu no bairro Santa Tereza e foi atendida pela Polícia Militar. O caso está sendo apresentado no plantão policial da Avenida JK, em Taubaté, e será investigado pela Polícia Civil.

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As informações iniciais apontam que a confusão envolveu um grupo de pessoas, mas a motivação ainda não foi esclarecida. A dinâmica também é tratada como desencontrada neste primeiro momento, porque há muitas pessoas qualificadas na ocorrência.