Uma mulher morreu e duas pessoas foram baleadas em uma briga entre ciganos em Taubaté, na tarde desta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi. A ocorrência aconteceu no bairro Santa Tereza e foi atendida pela Polícia Militar. O caso está sendo apresentado no plantão policial da Avenida JK, em Taubaté, e será investigado pela Polícia Civil.
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As informações iniciais apontam que a confusão envolveu um grupo de pessoas, mas a motivação ainda não foi esclarecida. A dinâmica também é tratada como desencontrada neste primeiro momento, porque há muitas pessoas qualificadas na ocorrência.
Segundo informações da Polícia Militar, mais de 30 disparos foram efetuados durante uma confusão envolvendo famílias ciganas.
Além da idosa que morreu, uma mulher e um homem ficaram feridos. Ainda não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima fatal, o estado de saúde dos feridos, o tipo de arma usada ou se houve prisão.
A briga mobilizou equipes da Polícia Militar durante a tarde do feriado. Quando os policiais chegaram ao bairro, encontraram cenário de confusão envolvendo várias pessoas.
Desentendimento entre famílias ciganas
Segundo as primeiras informações, o desentendimento teria ocorrido entre integrantes de um mesmo grupo. A Polícia Civil deverá apurar o que provocou a briga e qual foi a participação de cada envolvido.
A briga ainda tem versões desencontradas. A apuração inicial indica que a quantidade de pessoas envolvidas dificulta a reconstituição imediata do que aconteceu.
A Polícia Civil deve organizar os relatos, identificar testemunhas, requisitar exames periciais e reunir informações para definir se o caso será registrado como homicídio, lesão corporal, tentativa de homicídio ou outro enquadramento criminal.
Também deve ser apurado se houve participação direta de uma ou mais pessoas nas agressões que resultaram na morte da mulher.
Depois do registro, o caso deve seguir para investigação pela unidade competente da Polícia Civil. A perícia poderá ser acionada conforme a natureza definitiva da ocorrência e os elementos levantados no plantão.