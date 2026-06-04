A irmã de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que foi encontrado morto no mar do Litoral Norte após oito dias de buscas, contou que ele teria dito que iria “atravessar os portões” antes de morrer no mar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Dheorge foi retirado do mar na tarde de segunda-feira (1º) pelas equipes de salvamento. Ele foi encontrado no perímetro da Ilha de Búzios, área onde as buscas estavam concentradas e local próximo de onde o colete salva-vidas da vítima havia sido achado dias atrás.